На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми

Зону примусової евакуації дітей разом із батьками розширили на низку населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.

Джерело фото: Нацполіція

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Через безпекову ситуацію було прийнято рішення щодо розширення зони примусової евакуації дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Костянтинівської та Селидівської територіальних громад.

Про це, за інформацією Донецької ОВА, повідомили у Мінреінтеграції.

Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне та Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка та Юріївка.

Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно.

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номерами: 0-800-408-911, 0-800-507-506.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діє номер: 0-800-332-614.

Звернутися з питань евакуації можна й на цілодобову «гарячу лінію» обласного кол-центру: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити й на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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