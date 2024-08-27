У Міненерго пояснили, скільки діятимуть графіки планових відключень світла

В Україні діятимуть графіки планових відключень до тих пір, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Фото: freepik.com

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що планові графіки відключень світла в Україні запровадили для того, щоб стабілізувати систему після масованої атаки ворога. Про це вона сказала у ефірі телемарафону.

Посадовиця зазначила, що вчорашня атака - одна з наймасованіших атак саме на енергетику.

«127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень», - сказала вона.

За словами Гринчук, «Укренерго» вчора довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень, щоб вберегти цілісність системи.

«Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми», - сказала Гринчук.

Наразі відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми.

«Ми намагаємося робити все, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, об'єкти і стабілізувати роботу енергетичної системи», - додала представниця Міненерго.

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