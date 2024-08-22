Практика судов
  1. В Украине

Из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным способом детей с их родителями

13:17, 22 августа 2024
Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района.
Из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным способом детей с их родителями
Источник фото: Нацполиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовано на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Как сообщили в Минреинтеграции, речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района. В частности, из городов Покровск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишине.

Для осуществления эвакуации развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрен ночлег.

Эвакуация из опасных районов производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Как мы сообщали, отсутствие документов не может являться основанием для отказа в эвакуации из опасных районов. Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о проверке места жительства при перерегистрации авто отправили на повторное первое чтение

Верховная Рада направила законопроект, согласно которому при перерегистрации авто и выдаче водительских прав будут проверять данные о месте жительства, на повторное первое чтение.

Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за неуважение к суду до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Размер штрафов за неуважение и неявку в суд будет увеличен – законопроект принят за основу.

Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, смогут получать гуманитарную помощь и не будут нести ответственность за ее использование с целью получения прибыли

Получателями гуманитарной помощи, в частности безвозвратной финансовой помощи или добровольных пожертвований, будут предприятия, оказывающие коммунальные услуги, и они не будут нести ответственность за ее использование с целью получения прибыли.

Вместо выводов экспертов в уголовном процессе будут справки специалистов - Верховная Рада одобрила изменения в УПК

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым специалистов наделят полномочиями выдавать справки, которые будут восприниматься как доказательства по УПК.

Аркадий Корнацкий: 33 года независимости в условиях полного паралича верховенства права

Убийство принципов верховенства права путем противоправного применения «принципа верховенства акта органа власти» - главное преступление эпохи независимости Украины - Аркадий Корнацкий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва