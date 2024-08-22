Из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным способом детей с их родителями

Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района.

Источник фото: Нацполиция

Из отдельных районов Донецкой области будут проводить эвакуацию принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями. Такое решение единогласно согласовано на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Как сообщили в Минреинтеграции, речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района. В частности, из городов Покровск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишине.

Для осуществления эвакуации развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрен ночлег.

Эвакуация из опасных районов производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Как мы сообщали, отсутствие документов не может являться основанием для отказа в эвакуации из опасных районов. Об этом заявило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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