Владимир Зеленский продлил на 10 лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Президент подписал указ о продлении на 10 лет санкций против Игоря Гужвы, Анатолия Шария и так называемого главы «днр» Дениса Пушилина.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и продлил на 10 лет санкции против физических и юридических лиц, сотрудничающих с рф.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 августа 2024 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - отмечается в документе.

Среди лиц, на которых распространяются санкции, подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий и его супруга Ольга Шарий (Бондаренко), главный редактор издания «страна» Игорь Гужва, глава террористической организации «днр» Денис Пушилин и ряд других лиц.

Ограничения, введенные на 10 лет, относятся к аффилированным с ними компаниям и активам.

Среди юридических лиц санкции продлили для ООО «Шарий.Нет», Фонд изучения исторической перспективы, Акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа», ООО «Ласмак», ООО «Маджери», ООО «Смарт Медиасеть», ООО «Версия», ООО «АННА-Ньюс», ООО «ЭРА-Медиа», «СКЕПТИК» и другие.

Им заблокированы активы, домены и субдомены, веб сайты и запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины.

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