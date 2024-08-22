Тим Уолз принял выдвижение кандидатом в вице-президенты от Демократической партии США

Его избрала кандидатка в президенты США Камала Гаррис.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял номинацию на должность вице-президента США от Демократической партии на партийном съезде в Чикаго.

Его избрала кандидатка в президенты США Камала Гаррис.

Тиму Волзу 60 лет, он бывший учитель и военный Национальной гвардии, губернатор штата Миннесота.

«Это честь моей жизни принять вашу номинацию на должность вице-президента США», - сказал Уолз.

Во время выступления он также рассказал о своем пути от учителя до конгрессмена, достижениях на должности губернатора Миннесоты и ряд других вопросов.

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