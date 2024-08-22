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Тім Волз прийняв висунення кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії США

10:36, 22 серпня 2024
Його обрала кандидатка в президенти США Камала Гарріс.
Тім Волз прийняв висунення кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії США
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Губернатор штату Міннесота Тім Волз прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії на партійному з’їзді в Чикаго.

Його обрала кандидатка в президенти США Камала Гарріс.

Тіму Волзу 60 років, він колишній вчитель і військовий Національної гвардії, губернатор штату Міннесота.

«Це честь мого життя прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США», - сказав Волз.

Під час виступу він також розповів про свій шлях від учителя до конгресмена, досягнення на посаді губернатора Міннесоти та ряд інших питань.

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