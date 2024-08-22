Тім Волз прийняв висунення кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії США

Його обрала кандидатка в президенти США Камала Гарріс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Губернатор штату Міннесота Тім Волз прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії на партійному з’їзді в Чикаго.

Його обрала кандидатка в президенти США Камала Гарріс.

Тіму Волзу 60 років, він колишній вчитель і військовий Національної гвардії, губернатор штату Міннесота.

«Це честь мого життя прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США», - сказав Волз.

Під час виступу він також розповів про свій шлях від учителя до конгресмена, досягнення на посаді губернатора Міннесоти та ряд інших питань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.