На Закарпатті затримали чоловіків під час переправлення в Румунію двох ухилянтів

Загалом за свої послуги переправники планували отримати 12 тисяч доларів.

Прикордонники затримали неподалік від кордону з Румунією переправників з двома ухилянтами. За незаконний перетин кордону військовозобов’язані чоловіки заплатили 12 тисяч доларів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Двох порушників кордону та їх провідників зупинили неподалік від кордону з Румунією прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу «Дякове».

«Перевіряючи наявну інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд зупинив на околиці села Королево автомобіль марки «Рено», у якому, окрім водія, перебували ще троє пасажирів. Усі четверо чоловіків є жителями Закарпаття», — розповіли в ДПСУ.

Встановлено, що двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути кордон та потрапити у Румунію, а інші двоє допомагали їм втілити цей намір у життя.

З цією метою, водій, 63-річний житель Хуста мав підвезти своїх підопічних до кордону, а його 41-річний поплічник, житель села Хижа, супроводити їх безпосередньо до місця незаконного перетинання державної межі.

Загалом за свої послуги переправники планували отримати 12 тисяч доларів.

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