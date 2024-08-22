Посольство США оцінює, що протягом наступних кількох днів існує підвищений ризик атак по всій Україні

Посольство США попередило про підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня.

Про це сказано у повідомленні на сторінці Посольства.

Відтак, закликають:

Слідкувати за інформацією

Визначити місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги

Негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу

Дотримувати вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації

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