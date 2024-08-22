Посольство США оцінює, що протягом наступних кількох днів існує підвищений ризик атак по всій Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня.
Про це сказано у повідомленні на сторінці Посольства.
Відтак, закликають:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.