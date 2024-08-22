Посольство США оценивает, что в течение следующих нескольких дней существует повышенный риск атак по всей Украине

Посольство США предупредило о повышенном риске как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и по выходным существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа.

Об этом говорится в сообщении на странице Посольства.

Следовательно, призывают:

Следить за информацией

Определить местоположение укрытий накануне любой воздушной тревоги

Немедленно спрятаться, если объявлена воздушная тревога

Следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации

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