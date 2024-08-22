Завершается подача заявлений для поступления на магистратуру – 22 августа последний день

Списки абитуриентов, рекомендованных на бюджет, будут обнародованы 24 августа.

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Сегодня – в четверг 22 августа в 18:00 завершается подача заявлений для поступления на магистратуру.

Подать заявление можно через электронный кабинет на сайте ВСТУП-2024.

Можно подать до 15 заявлений, из них 5 – на бюджетные места, другие – контрактную форму обучения.

Для заявлений на бюджет нужно обязательно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – самая важная для вас специальность.

Если вы имеете право на льготы, нужно заранее обратиться в выбранное заведение с нужными документами, чтобы можно было внести информацию в реестр.

Также следует проверить, чтобы все данные в заявлениях были корректными, ведь после подачи их невозможно будет изменить.

Отменить заявление на бюджет без потери приоритетности можно будет только до того, как его рассмотрит учреждение образования (то есть до присвоения статуса «Зарегистрировано в учебном заведении» или «Требует уточнения поступающим»). Уже после этого отменить заявление можно только с потерей приоритета.

Списки абитуриентов, рекомендованных на бюджет, будут обнародованы 24 августа. Выбор места учебы для них будет продолжаться до 26 августа. С 28 августа начнется предоставление рекомендаций по контракту. До 31 октября заведения смогут дополнительно проводить набор на контракт.

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