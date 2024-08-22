Минздрав упростил получение справки 086-о для школьников – теперь ее выдает семейный врач

Утверждена единственная форма медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.

Министерство здравоохранения в преддверии начала нового учебного года напомнило, что правила проведения медицинских осмотров в Украине изменились. Теперь справку №086/о выдает семейный врач.

Обследование ребенка семейным врачом учитывает все базовые требования для зачисления его в детский сад и школу. Осмотр включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепотная речь), осанки и плантографии, другие обследования. Только при выявлении отклонений или болезней семейный врач направляет ребенка к врачу-специалисту.

В Минздраве отмечают, что нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки разной формы. Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о «Медицинская справка (выписка из медицинской карточки амбулаторного больного)». В нее вносится вся информация о проведенных обязательных прививках согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Обязательно перед садиком и школой ребенка осматривает врач-стоматолог.

Медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года.

В Минздраве отмечают, что ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года, не дожидаясь окончания учебного года или начала лета. Результаты этого обследования действуют в течение года с даты его прохождения.

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу являются обязательными.

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