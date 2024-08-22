В Резерв+ позволят автоматически становиться на учет в ТЦК во время смены места регистрации

Команда продолжает работу над разработкой новых функций в приложении.

Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В приложении Резерв+ будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если военнообязанный сменил место регистрации. Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, пишет АрміяInform.

В частности, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, которые получают первое высшее образование.

Еще одна функция, которая должна появиться – цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах.

«Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить», - говорят в Минобороны.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны собираются цифровизировать боевые распоряжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.