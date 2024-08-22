Рада запретила медикам и фармацевтам продвигать лекарства для собственной выгоды

Верховная Рада поддержала законопроект 10293, согласно которому медикам и фармацевтам запрещается получать от производителей или их представителей выгоду за обещание продвигать их лекарства среди пациентов.

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Верховная Рада приняла закон, запрещающий врачам, фармацевтам, специалистам по реабилитации назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов, в частности, получение сувенирной и брендированной продукции; премий, бонусов, подарков; возврат части средств за назначение; участия в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко, прозрачность, отсутствие финансовых стимулов и персональной выгоды являются залогом объективности рекомендаций, которые предоставляют врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации.

«Приведу простой пример: наше министерство активно развивает систему реабилитации в сфере здравоохранения, эти услуги предоставляются безвозмездно в рамках программы медицинских гарантий, стоимость услуг, компенсируемых государством медучреждениям, абсолютно рыночная. В то же время, последнее исследование проекта USAID «Поддержка реформы здравоохранения» свидетельствует, что 17% неформальных платежей, которые осуществляли пациенты в больнице, касались условно лучшего средства реабилитации по сравнению с тем, что предоставляется государством. Это как раз и есть следствие недобросовестного продвижения, которое основывается исключительно на чьем-то финансовом интересе, и которое останавливает принятие этого законопроекта», — отметил Ляшко.

В Минздраве отмечают, что фармацевты обязаны предоставлять по требованию потребителя достоверную информацию об имеющихся аналогах лекарства, не скрывая информацию о более дешевых вариантах.

Также запрещается выписка лекарств на бланках с рекламной информацией или таких, что способствуют контролю частоты назначения.

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