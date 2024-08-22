Самым старым человеком в мире признали 116-летнюю японку

Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого человека в мире.

Источник фото: guinnessworldrecords.com

Самым старым человеком в мире признана 116-летняя гражданка Японии Томико Итоока. Как сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса, женщина родилась 23 мая 1908 года. Ее возраст подтвердила американская геронтологическая исследовательская группа (Gerontology Research Group).

Томико Итоока родилась и выросла в Осаке, имеет четырех детей.

В 70-летнем возрасте женщина занималась альпинизмом и дважды поднималась на гору Онтаке высотой 3067 метров. В возрасте 100 лет она без трости поднялась по длинной каменной лестнице японского храма Асия.

На фото Томико Итоока в возрасте 94 лет, источник фото: guinnessworldrecords.com

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