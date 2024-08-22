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Найстарішою людиною у світі визнали 116-річну японку

11:30, 22 серпня 2024
Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу людину в світі.
Найстарішою людиною у світі визнали 116-річну японку
Джерело фото: guinnessworldrecords.com
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Найстарішою людиною у світі визнана 116-річна громадянка Японії Томіко Ітоока. Як повідомили на сайті Книги рекордів Гіннесса, жінка народилася 23 травня 1908 року. Її вік підтвердила американська Геронтологічна дослідницька група (Gerontology Research Group).

Томіко Ітоока народилася і виросла в Осаці, має чотирьох дітей.

У 70-річному віці жінка займалася альпінізмом і двічі піднімалася на гору Онтаке висотою 3067 метрів. У віці 100 років вона без ціпка піднялася довгими кам'яними сходами японського храму Асія.

На фото Томіко Ітоока у віці 94 роки, джерело фото: guinnessworldrecords.com

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