Практика судів
  1. В Україні

Процедуру отримання статусу учасника бойових дій спрощено – що змінюється

09:11, 22 серпня 2024
Кабмін ухвалив зміни, які спрощують процедуру отримання статусу УБД.
Процедуру отримання статусу учасника бойових дій спрощено – що змінюється
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які спрощують процедуру отримання статусу учасника бойових дій.

Як зазначили у Системі безоплатної правничої допомоги, завдяки прийнятим змінам, тепер можна:

- подавати заяви через ЦНАП незалежно від місця проживання;

- обирати місце, де отримати посвідчення УБД;

- подавати через електронний кабінет заяву, а також всі необхідні документи.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», раніше стало також відомо, що Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 11479 щодо позбавлення статусів ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України» за вчинення тяжкого злочину.

Детальніше про процедуру отримання статусу учасника бойових дій в картках нижче:

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко

Ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС, тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+ - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Верховна Рада заборонила роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких містить інформацію рекламного характеру

Змінами до закону про лікарські засоби встановлюється заборона роздрібної і оптової торгівлі лікарськими засобами чи імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру.

Аркадій Корнацький: 33 роки незалежності в умовах повного паралічу верховенства права

Убивство принципів верховенства права шляхом протиправного застосування «принципу верховенства акту органу влади» - головний злочин епохи незалежності України, - Аркадій Корнацький.

Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах

З Кодексу законів про працю можуть вилучити заборону використання праці осіб до 18 років на важких роботах чи роботах зі шкідливими або небезпечними умовами.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва