Процедуру отримання статусу учасника бойових дій спрощено – що змінюється

Кабмін ухвалив зміни, які спрощують процедуру отримання статусу УБД.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які спрощують процедуру отримання статусу учасника бойових дій.

Як зазначили у Системі безоплатної правничої допомоги, завдяки прийнятим змінам, тепер можна:

- подавати заяви через ЦНАП незалежно від місця проживання;

- обирати місце, де отримати посвідчення УБД;

- подавати через електронний кабінет заяву, а також всі необхідні документи.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», раніше стало також відомо, що Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 11479 щодо позбавлення статусів ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України» за вчинення тяжкого злочину.

Детальніше про процедуру отримання статусу учасника бойових дій в картках нижче:

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