Процедура получения статуса участника боевых действий упрощена – что меняется

Кабмин принял изменения, которые упрощают процедуру получения статуса УБД.

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Кабинет Министров принял изменения, упрощающие процедуру получения статуса участника боевых действий.

Как отметили в Системе бесплатной юридической помощи, благодаря принятым изменениям теперь можно:

- подавать заявления через ЦНАП независимо от места жительства;

- выбирать место, где получить удостоверение УБД;

- подавать через электронный кабинет заявление, а также все необходимые документы.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее стало известно, что Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона 11479 о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины» за совершение тяжкого преступления.

Подробнее о процедуре получения статуса участника боевых в карточках ниже:

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