Глава Госслужбы по этнополитике Виктор Еленский объяснил, как будут определять связь церкви с рф

Если предписание вступает в силу, а религиозная организация не выполняет его требований, тогда Государственная служба по этнополитике и свободе совести имеет право подавать в суд.

Виктор Еленский, который занимает должность Председателя Госслужбы по этнополитике и свободе совести, объяснил, как будут определять аффилированность с российской православной церковью после вступления в силу закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

«В законе прямо оговаривается, что руководители Украинской православной церкви могут подать заявление о том, что УПЦ выходит из состава русской православной церкви: епископы выходят из состава епископата, синода, синодальных комиссий. Если все-таки будет установлена ​​эта связь, тогда религиозной организации выдается соответствующее предписание, в котором говорится, что организация должна сделать определенные шаги для того, чтобы не быть в составе РПЦ», – сказал Еленский, которого цитирует Укринформ.

Если же, по его словам, предписание вступает в силу, а религиозная организация не выполняет его требований, тогда Государственная служба по этнополитике и свободе совести имеет право подавать в суд. И только суд будет решать судьбу этой организации.

«Этот закон имеет легитимную цель – остановить подрывную деятельность российской православной церкви в Украине», - подчеркнул глава Госслужбы.

Еленский также указал, что при этом соблюдены все нормы европейской рамки в сфере свободы совести.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Парламент проголосовал во втором чтении и в целом за законопроект, предусматривающий запрещение деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в стране-агрессоре.

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