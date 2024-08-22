«Динамо» поступилось «Зальцбургу» в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов

Футболисты киевского «Динамо» провели первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Украинский клуб в номинально домашнем поединке на стадионе «Люблин Арена» в польском городе Люблин, несмотря на множество созданных моментов возле чужих ворот, поступился австрийскому «Зальцбургу» - 0:2.
Ответный матч состоится во вторник, 27 августа, в Зальцбурге.
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