«Динамо» поступилося «Зальцбургу» у першому матчі плей-офф відбору Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.

Джерело фото: fcdynamo.com

Футболісти київського «Динамо» провели перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Український клуб у номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Люблін Арена» у польському місті Люблін, попри велику кількість створених моментів біля чужих воріт, поступилися австрійському «Зальцбургу» - 0:2.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Зальцбургу.

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