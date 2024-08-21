Кабмин будет искать альтернативные решения для поддержки экономики без давления на «белый» бизнес, — Владимир Зеленский

Также было договорено о дополнительных государственных шагах по детенизации.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа провел совещание с членами Кабмина, в ходе которого участники обсудили необходимые решения по поддержке Сил обороны и украинской экономики.

«Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые нужно принять для поддержки наших сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста», – рассказал Глава государства.

По его словам, правительство предоставит все детали после того, как будут подготовлены соответствующие проекты решений.

«Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации», - подчеркнул Зеленский.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», бизнес предлагает альтернативные решения для увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что решения по повышению налогов должны быть только справедливыми и помогающими украинскому бизнесу.

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