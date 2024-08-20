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Зеленський щодо податків: рішення потрібні такі, які реально справедливі

18:44, 20 серпня 2024
Президент наголосив, що рішення щодо податків потрібні тільки такі, які допомагають і які реально справедливі.
Зеленський щодо податків: рішення потрібні такі, які реально справедливі
Джерело фото: ОПУ
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Рішення щодо підвищення податків мають бути лише справедливими й такими, які допомагають українському бізнесу.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні тут, у Кропивницькому, а також учора в Дніпрі я говорив із підприємцями. Дуже важливо зберігати працюючі бізнеси, зберігати робочі місця в Україні», - сказав Зеленський та додав: «Коли підприємства працюють, громадам легше, і соціальні питання вирішуються швидше. І про це мають пам’ятати й в Уряді, коли виходять із пропозиціями щодо податків».

Президент наголосив, що рішення потрібні тільки такі, які допомагають і які реально справедливі.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», бізнес пропонує альтернативні рішення для збільшення податкових надходжень до бюджету.

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