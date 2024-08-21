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Лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів на робочих місцях: коли та як проводити

07:00, 21 серпня 2024
Податківці зазначають, що лабораторні дослідження умов праці проводяться лабораторіями, які акредитовані на право проведення досліджень у встановленому законодавством порядку, що має бути підтверджено відповідним дозвільним документом.
Лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів на робочих місцях: коли та як проводити
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці розповідає, коли та як проводити лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

Зазначається, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т.ч. – організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів фізичної (шум, вібрація, інфрачервоне, неіонізуюче та іонізуюче випромінювання тощо) та біологічної природи проводяться з періодичністю, регламентованою відповідними санітарними правилами та нормами, а також деякими галузевими та міжгалузевими стандартами.

Результати лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу використовуються під час складання акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам.

Відповідно до п. 3.1 Наказу МОЗ від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці і подає ці дані до територіального органу Держпраці з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Лабораторні дослідження умов праці проводяться лабораторіями, які акредитовані на право проведення досліджень у встановленому законодавством порядку, що має бути підтверджено відповідним дозвільним документом – Свідоцтвом про технічну компетентність.

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