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Лабораторные исследования вредных производственных факторов на рабочих местах: когда и как проводить

07:00, 21 августа 2024
Налоговики отмечают, что лабораторные исследования условий труда проводятся лабораториями, аккредитованными на право проведения исследований в установленном законодательством порядке, что должно быть подтверждено соответствующим разрешительным документом.
Лабораторные исследования вредных производственных факторов на рабочих местах: когда и как проводить
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает, когда и как проводить лабораторные исследования вредных производственных факторов на рабочих местах.

Отмечается, что согласно ст. 13 Закона Украины «Об охране труда» работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в области охраны труда.

В этих целях работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, в т.ч. – организует проведение аудита охраны труда, лабораторных исследований условий труда, аттестации рабочих мест на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда в порядке и сроки, определяемые законодательством, и по их итогам принимает меры к устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов .

Лабораторные исследования вредных производственных факторов физической (шум, вибрация, инфракрасное, неионизирующее и ионизирующее излучение и т.п.) и биологической природы проводятся с периодичностью, регламентированной соответствующими санитарными правилами и нормами, а также некоторыми отраслевыми и межотраслевыми стандартами.

Результаты лабораторных исследований условий труда с определением вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса на конкретных рабочих местах работников в соответствии с гигиенической классификацией труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса используются при составлении акта определения категорий работников подлежат предварительным (периодическим) медицинским осмотрам.

Согласно п. 3.1 Приказа Минздрава от 21.05.2007 №246 «Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных категорий» работодатель организует лабораторные исследования условий труда и представляет эти данные в территориальный орган Гоструда с целью определения категорий работников (подлежащих предварительно) медицинскому осмотру.

Лабораторные исследования условий труда проводятся лабораториями, аккредитованными на право проведения исследований в установленном законодательством порядке, что должно быть подтверждено соответствующим разрешительным документом – Свидетельством о технической компетентности.

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