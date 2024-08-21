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В Одесской области грузовик столкнулся с мопедом, пострадала мать с дочерьми

07:00, 21 августа 2024
Грузовик не предоставил преимущества в движении мопеду, в больнице трое пострадавших.
В Одесской области грузовик столкнулся с мопедом, пострадала мать с дочерьми
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Полицейские Белгород-Днестровского района расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 августа около 12:00 в селе Новоселовка Саратской ОТГ. В результате аварии, в которой столкнулись грузовик и мопед, пострадали женщина и две девочки. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По предварительным данным, 70-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» из села Монаши Маразлиевской ОТГ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество 46-летней жительнице Новоселовки, которая ехала на мопеде с двумя дочками в возрасте 4 и 11 лет. В результате столкновения женщина и дети были доставлены в больницу.

Медики диагностировали у матери и старшей девочки переломы костей головы, а у младшего ребенка - ссадины предплечья. Проверка водителей на состояние опьянения не выявила признаков алкогольного или наркотического опьянения.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Начальник отделения полиции № 1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Андрей Мащенко сообщил, что дело квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Транспортные средства были помещены на штрафплощадку, и назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий.

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