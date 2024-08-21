Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Верховная Рада установила новые правила отмены меры пресечения в виде содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы. Соответствующие изменения внесены принятым 20 августа законом, согласно которому военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное оставление места службы (СЗЧ), получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу (законопроект 11322).

Впрочем, кроме военнослужащих, совершивших дезертирство или СЗЧ, новый закон также будет касаться других лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

Так, судя по финальной версии законопроекта 11322, которую рекомендовал парламенту принять Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в статью 616 УПК внесли значительные изменения (поправка 61).

Она будет регулировать отмену меры пресечения для прохождения военной службы по призыву и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава или изменение меры пресечения по другим основаниям следующим образом.

Согласно новой ч. 1 статьи 616 УПК во время военного положения подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, кроме подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, умышленного убийства двух или более лиц либо совершенного с особой жестокостью, либо сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, либо особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статьи 2 348 УК, а также подозреваемый, обвиняемый, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины на момент совершения уголовного правонарушения занимали особо ответственное положение, вправе обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом об отмене этой меры пресечения для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

Однако, если буквально читать формулировку новой редакции ч. 1 статьи 616 УПК в том виде, что одобрил Комитет, выходит, что подозреваемый, обвиняемый, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК на момент совершения уголовного правонарушения занимали особо ответственное, имеют право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы.

Среди таких лиц - министры и заместители министров, председатель и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие. Вместе с тем, судя по первой части нормы, они не смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей, если речь идет об особо тяжких коррупционных преступлениях.

Финальная версия закона еще не опубликована (хотя пленарный зал данной поправки не касался, поэтому она должна быть учтена), а в законы, как известно, могут вноситься технико-юридические правки. Итак, что имели в виду законодатели, станет известно только после публикации текста принятого закона.

Напомним, согласно пока действующей статье 616 УПК во время военного положения подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, кроме подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 УК имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об отмене этой меры пресечения для прохождения военной службы за призывом во время мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.