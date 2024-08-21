Чи зможуть обвинувачені, які займали особливо відповідальне становище, вийти з-під варти в обмін на військову службу - Верховна Рада прийняла зміни

Верховна Рада передбачила нові умови скасування тримання під вартою в обмін на військову службу.

Верховна Рада встановила нові правила скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в обмін на проходження військової служби. Відповідні зміни внесені прийнятим 20 серпня законом, за яким військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу (законопроект 11322).

Втім, окрім військовослужбовців, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, новий закон також буде торкатися інших осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів.

Так, судячи з фінальної версії законопроекту 11322, яку рекомендував парламенту прийняти Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, стаття 616 КПК зазнає значних змін (поправка 61).

Вона буде регулювати скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу або зміну запобіжного заходу з інших підстав наступним чином.

Відповідно до нової ч. 1 статті 616 КПК під час воєнного стану підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також підозрюваний, обвинувачений, які згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України на момент вчинення кримінального правопорушення займали особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

Однак, якщо буквально читати формулювання нової редакції ч. 1 статті 616 КПК у тому вигляді, який схвалив Комітет, виходить, що підозрюваний, обвинувачений, який згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 КК на момент вчинення кримінального правопорушення займав особливо відповідальне становище, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби.

Серед таких осіб міністри та заступники міністрів, голова та державний уповноважений АМКУ, народні депутати, судді Верховного Суду, судді вищих спеціалізованих судів та інші. Разом з тим, судчи з першої частини норми, вони не зможуть клопотати про скасування тримання під вартою, якщо йдеться про особливо тяжкі корупційні злочини.

Фінальна версія закону ще не опублікована (хоча пленарний зал даної поправки не торкався, тож, вона має бути врахована), а до законів, як відомо, можуть вноситися техніко-юридичні правки. Тож, що мали на увазі законодавці, стане відомо лише після публікації тексту прийнятого закону.

Нагадаємо, відповідно до поки чинної статті 616 КПК під час воєнного стану підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 КК, має право звернутися до прокурора з клопотанням про скасування цього запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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