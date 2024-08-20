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Київ приєднався до міжнародної програми Refill для боротьби з одноразовим пластиком

23:57, 20 серпня 2024
Застосунок Refill дозволяє знайти найближчі заклади з екологічним посудом, бювети та фонтанчики для питної води.
Київ приєднався до міжнародної програми Refill для боротьби з одноразовим пластиком
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Київ приєднався до міжнародної програми Refill, метою якої є зменшення використання одноразового пластику. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів зазначив, що застосунок Refill дозволяє знайти найближчі заклади, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс. Застосунок також відображає міські бювети та фонтанчики для питної води. Київ приєднується до глобальної кампанії, яка налічує понад 335 тисяч пунктів Refill по всьому світу, що є важливим кроком у боротьбі з пластиковим забрудненням.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний підкреслив, що місто сподівається на активну участь місцевого бізнесу та мешканців у проєкті. Він зазначив, що з моменту запуску рух Refill у 2015 році допоміг зекономити понад 60 мільйонів пластикових пляшок. Возний закликав бізнес долучитися до кампанії, реєструючись у додатку, а киян – активно використовувати Refill і зменшувати споживання пластику.

Застосунок Refill наразі працює в тестовому режимі в Києві. Заклади-учасники та локації з бюветами і фонтанчиками будуть додаватися поступово. На даний момент доступна тільки англомовна версія застосунку, але найближчим часом планується запуск української версії.

Refill був заснований благодійною організацією City to Sea у Великій Британії для забезпечення доступу до безкоштовної питної води і з часом став глобальним рухом. Сьогодні програма діє не лише у Великій Британії, а й в Італії, Еквадорі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Японії та Чилі.

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