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Киев присоединился к международной программе Refill для борьбы с одноразовым пластиком

23:57, 20 августа 2024
Приложение Refill позволяет найти ближайшие заведения с экологической посудой, бюветы и фонтанчики для питьевой воды.
Киев присоединился к международной программе Refill для борьбы с одноразовым пластиком
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Киев присоединился к международной программе Refill, целью которой является уменьшение использования одноразового пластика. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив отметил, что приложение Refill позволяет найти ближайшие заведения, где можно бесплатно набрать воду в экологическую бутылку, взять кофе в собственную термокружку или еду в ланчбокс. Приложение также отображает городские бюветы и фонтанчики для питьевой воды. Киев присоединяется к глобальной кампании, которая насчитывает более 335 тысяч пунктов Refill по всему миру, что является важным шагом в борьбе с пластиковым загрязнением.

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный подчеркнул, что город надеется на активное участие местного бизнеса и жителей в проекте. Он отметил, что с момента запуска движение Refill в 2015 году помогло сэкономить более 60 миллионов пластиковых бутылок. Возный призвал бизнес присоединиться к кампании, регистрируясь в приложении, а киевлян - активно использовать Refill и уменьшать потребление пластика.

Приложение Refill сейчас работает в тестовом режиме в Киеве. Заведения-участники и локации с бюветами и фонтанчиками будут добавляться постепенно. На данный момент доступна только англоязычная версия приложения, но в ближайшее время планируется запуск украинской версии.

Refill был основан благотворительной организацией City to Sea в Великобритании для обеспечения доступа к бесплатной питьевой воде и со временем стал глобальным движением. Сегодня программа действует не только в Великобритании, но и в Италии, Эквадоре, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии и Чили.

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