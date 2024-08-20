В Хмельницкой области через суд расторгли договор закупки по ремонту дорог на сумму 1,3 млрд гривен

При закупке работ и услуг по ремонту дорог общегосударственного значения было выявлено нарушение требований закона о публичных закупках.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Хмельнитчине выявили нарушения при закупке работ и услуг по ремонту дорог общегосударственного значения, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что открытые торги проведены в отсутствие соответствующего бюджетного ассигнования и финансирования, заказчиком не обеспечено обнародование информации об обосновании технических и качественных характеристик, размера бюджетного назначения, ожидаемой стоимости предмета закупки.

Вместе с тем с победителем процедуры заключен договор о закупке на сумму 1,3 млрд грн.

Реагируя на выявленные нарушения, прокуратурой заявлен иск о применении последствий ничтожности такой сделки.

При рассмотрении дела в суде спорный договор сторонами расторгнут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.