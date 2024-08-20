Женщина из Ровенской области наладила «бизнес» на незаконной продаже сильнодействующих лекарств

32-летняя женщина возила из Египта в Украину сильнодействующее лекарство, которое в аптеках отпускается исключительно по рецепту.

Жительница Здолбунова разоблачена на повторном приобретении, перевозке, пересылке и сбыте сильнодействующих лекарственных средств. Медицинские препараты женщина возила в Египет, сообщает областная прокуратура.

Следователи установили, что 32-летняя женщина возила из Египта в Украину сильнодействующее лекарство "Зопиклон", которое в аптеках нашего государства отпускается исключительно по рецепту. Правоохранители провели у нее несколько оперативных закупок.

Женщина через одну из логистических копаний отправила в общей сложности 30 упаковок препарата, в которых было более 900 таблеток запрещенного в свободном обращении "Зопиклона". Это она сделала дважды в мае этого года и еще раз в июле.

Женщине сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос избрания ей меры пресечения. Правоохранители осмотрели отправку и направили таблетки на экспертизу.

Кроме того, прокуроры зарегистрировали уголовное производство по факту контрабандного ввоза вне таможенного контроля Украины сильнодействующих лекарственных средств.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

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