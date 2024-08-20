Сохраняется ли заработок за добровольцами ГФТГ во время службы, – объяснение Гоструда

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, сохраняется ли средний заработок за работниками, которые являются добровольцами добровольного формирования территориальной общины (ДФТГ). Как сообщается, на время выполнения обязанностей в ДФТГ в рабочее время, работникам гарантируется сохранение их среднего заработка.
Согласно действующему законодательству, в случае выполнения государственных или общественных обязанностей в рабочее время, работники имеют право на сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Это правило касается и добровольцев ГФТГ, если их обязанности выполняются в рабочее время. Работодатель в таком случае обязан сохранить не только место работы и должность, но и средний заработок работника.
Это решение подчеркивает поддержку добровольцев и их участия в защите территориальных общин, не нарушая их трудовых прав.
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