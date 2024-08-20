Сохраняется ли заработок за добровольцами ГФТГ во время службы, – объяснение Гоструда

Украинские добровольцы ГФТГ сохраняют средний заработок во время выполнения обязанностей.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, сохраняется ли средний заработок за работниками, которые являются добровольцами добровольного формирования территориальной общины (ДФТГ). Как сообщается, на время выполнения обязанностей в ДФТГ в рабочее время, работникам гарантируется сохранение их среднего заработка.

Согласно действующему законодательству, в случае выполнения государственных или общественных обязанностей в рабочее время, работники имеют право на сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Это правило касается и добровольцев ГФТГ, если их обязанности выполняются в рабочее время. Работодатель в таком случае обязан сохранить не только место работы и должность, но и средний заработок работника.

Это решение подчеркивает поддержку добровольцев и их участия в защите территориальных общин, не нарушая их трудовых прав.

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