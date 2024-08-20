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Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

18:02, 20 августа 2024
Есть 5 кандидатов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 45 претендентов на должности дисциплинарных инспекторов.
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября
Источник фото: Конкурсная комиссия СДИ
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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов обнародовала график собеседований.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее рассказывала обо всех кандидатах на должности заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов, допущенных к собеседованиям.

Согласно графику, собеседования начнутся 26 августа, а завершатся 6 сентября.

26-27 августа состоятся собеседования с 5 претендентами на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а 28 августа – 6 сентября с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов.

Собеседования с кандидатами, претендующими одновременно на должности заместителя руководителя СДИ и инспектора, будут продолжаться 90 минут.

Вместе с тем, собеседования с кандидатами, претендующими на одну должность, продлятся 60 минут.

С графиком собеседований можно ознакомиться ниже:

Также напомним, что до 22 августа длится срок подачи документов для участия во втором конкурсе на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

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