Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов обнародовала график собеседований.
Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее рассказывала обо всех кандидатах на должности заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов, допущенных к собеседованиям.
Согласно графику, собеседования начнутся 26 августа, а завершатся 6 сентября.
26-27 августа состоятся собеседования с 5 претендентами на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а 28 августа – 6 сентября с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов.
Собеседования с кандидатами, претендующими одновременно на должности заместителя руководителя СДИ и инспектора, будут продолжаться 90 минут.
Вместе с тем, собеседования с кандидатами, претендующими на одну должность, продлятся 60 минут.
С графиком собеседований можно ознакомиться ниже:
Также напомним, что до 22 августа длится срок подачи документов для участия во втором конкурсе на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.
Автор: Вячеслав Хрипун
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