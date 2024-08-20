Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

18:02, 20 серпня 2024
Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня
Джерело фото: Конкурсна комісія СДІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів оприлюднила графік співбесід.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше розповідала про всіх кандидатів на посади заступника керівника СДІ та дисциплінарних інспекторів, які були допущені до співбесід.

Згідно із графіком, співбесіди розпочнуться 26 серпня, а завершаться 6 вересня.

26-27 серпня відбудуться співбесіди з 5 претендентами на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а 28 серпня – 6 вересня з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів.

Співбесіди з кандидатами, що претендують одночасно на посади заступника керівника СДІ та інспектора, триватимуть 90 хвилин.

Разом з тим, співбесіди з кандидатами, що претендують на одну посаду триватимуть 60 хвилин.

З графіком співбесід можна ознайомитися нижче:

Також нагадаємо, що до 22 серпня триває строк подання документів для участі у другому конкурсі на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва