Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Джерело фото: Конкурсна комісія СДІ

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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів оприлюднила графік співбесід.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше розповідала про всіх кандидатів на посади заступника керівника СДІ та дисциплінарних інспекторів, які були допущені до співбесід.

Згідно із графіком, співбесіди розпочнуться 26 серпня, а завершаться 6 вересня.

26-27 серпня відбудуться співбесіди з 5 претендентами на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а 28 серпня – 6 вересня з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів.

Співбесіди з кандидатами, що претендують одночасно на посади заступника керівника СДІ та інспектора, триватимуть 90 хвилин.

Разом з тим, співбесіди з кандидатами, що претендують на одну посаду триватимуть 60 хвилин.

З графіком співбесід можна ознайомитися нижче:

Також нагадаємо, що до 22 серпня триває строк подання документів для участі у другому конкурсі на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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