Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів оголосила про початок проведення співбесід з 5 кандидатами на посаду заступника керівника СДІ та 45 кандидатами на посади інспекторів.

Згідно з рішенням Конкурсної комісії, співбесіди розпочнуться 26 серпня і триватимуть два тижні, тобто приблизно до 8 вересня.

Першими співбесіду з членами Конкурсної комісії пройдуть п’ятеро кандидатів на посаду заступника СДІ.

Цікаво, що черговість співбесід Конкурсна комісія визначила шляхом розіграшу своєрідної лотереї.

Співбесіди з кандидатами на посаду заступника СДІ відбудуться у наступному порядку:

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі.

Що стосується кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів, то як зазначили у Конкурсній комісії, одразу троє претендентів на посади написали заяви про припинення своєї участі у конкурсі – це представники Секретаріату КСУ Олександр Бухтіяров і Назарій Щур, а також представник Секретаріату ВРП Тетяна Муха.

Відповідно, у порядку черговості, співбесіди з членами Конкурсної комісії будуть проходити наступні кандидати:

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Салков Роман Володимирович – головний спеціаліст відділу Київської міської прокуратури

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Золотар Михайло Михайлович – консультант суду у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду

Логін Роман Ілліч – старший слідчий Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Петрик Віталій Анатолійович – головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Бородіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Рибалко Володимир Орестович – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Григоришин Дмитро Валерійович – адвокат, з 2022 року – військовослужбовець, старший дешифрувальник роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Савченко Сергій Анатолійович – адвокат, у минулому – старший помічник прокурора міста Павлограда Дніпропетровської області

Боровик Ольга Олегівна – адвокат, помічник судді Солом’янського районного суду міста Києва

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Стрижак Сергій Васильович – адвокат, залучається для надання безоплатної вторинної правничої допомоги

Зелінський Андрій Миколайович – головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Куций Олександр Васильович – начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради (Вінницька область)

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридичного відділу ДП «Шосткінський завод «Зірка», до 2021 року – прокурор Шосткінської місцевої прокуратури Сумської області

Пісчанська Тамара Михайлівна – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Улановський Максим Володимирович – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Залозний Роман Юрійович – помічник судді Київського апеляційного суду, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»)

Хижна Оксана Романівна – помічник судді Апеляційної палати ВАКС

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Барнич Катерина Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду.

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Яремко Павло Олегович – помічник судді Восьмого апеляційного адміністративного суду

Автор: В’ячеслав Хрипун

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