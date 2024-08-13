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Прокурори будуть звертатися до АРМА за розʼясненнями щодо передачі майна в управління - Кабмін підготував зміни до КПК

07:45, 13 серпня 2024
Прокурор повинен буде звернутися за письмовим роз’ясненням до АРМА щодо можливості забезпечення ефективного управління активом та збереження його економічної вартості.
Прокурори будуть звертатися до АРМА за розʼясненнями щодо передачі майна в управління - Кабмін підготував зміни до КПК
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До Кримінального процесуального кодексу внесуть зміни щодо врегулювання порядку інформування прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Відповідний законопроект 11473 зареєстрував Кабмін у Верховній Раді.

Уряд має на меті підвищити «ефективність системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Законопроектом передбачається, що під час підготовки клопотання про передачу в управління майна прокурор, слідчий за погодженням із прокурором звертається до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), за письмовим роз’ясненням щодо можливості забезпечення ефективного управління активом та збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості.

Таке письмове роз’яснення надається АРМА протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного звернення, форма якого затверджується спільним наказом Офісу Генерального прокурора та АРМА.

Обмін інформацією з питань виявлення та розшуку активів між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування здійснюватиметься  відповідно до Положення про електронну захищену систему обміну інформацією, затвердженого спільним наказом Національного агентства, органів прокуратури та органів досудового розслідування, для оперативного надсилання звернень до АРМА та оперативного інформування про виявлені та розшукані активи.

Автор: Наталя Мамченко 

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