Прокуроры будут обращаться в АРМА за разъяснениями по передаче имущества в управление - Кабмин подготовил изменения в УПК

Прокурор должен будет обратиться за письменным разъяснением в АРМА о возможности обеспечения эффективного управления активом и сохранения его экономической стоимости.

В Уголовный процессуальный кодекс внесут изменения по урегулированию порядка информирования прокуроров об обнаружении активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Соответствующий законопроект 11473 зарегистрировал Кабмин в Верховной Раде.

Целью правительства является повышение «эффективности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Законопроектом предусматривается, что при подготовке ходатайства о передаче в управление имущества прокурор, следователь по согласованию с прокурором обращается в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), за письменным разъяснением относительно возможности обеспечения эффективного управления активом и сохранения (по возможности – увеличения) его экономической стоимости.

Такое письменное разъяснение предоставляется АРМА в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения, форма которого утверждается совместным приказом Офиса Генерального прокурора и АРМА.

Обмен информацией по выявлению и розыску активов между АРМА, органами прокуратуры и органами досудебного расследования будет осуществляться в соответствии с Положением об электронной защищенной системе обмена информацией, утвержденным совместным приказом Национального агентства, органов прокуратуры и органов досудебного расследования, для оперативной отправки обращений в АРМА и оперативной отправки обращений в АРМА об обнаруженных и разысканных активах.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.