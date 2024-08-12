Украинские военные публикуют видео с центральной площади города Суджа Курской области

Утверждается, что город полностью находится под контролем ВСУ.

Иллюстративное фото, источник - 24tv.ua

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.

Под контролем украинских военных около тысячи квадратных километров.

В сети начали появляться видео украинских защитников с центральной площади города Суджа Курской области. Утверждается, что город полностью находится под контролем ВСУ. Официальной информации об этом пока не поступало.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.