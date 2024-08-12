Президент поручил Минобороны и дипломатам предоставить список действий для получения разрешения от партнеров для использования дальнобойного оружия

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего подтвердил ведение операции в Курской области рф.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают введение наступательной операции на территории рф. Украинские войска контролируют примерно 1 000 км территории рф.
Президент предоставил ведомствам ряд поручений.
В частности, Министерству обороны и дипломатам поручено предоставить перечень необходимых действий со стороны Украины, чтобы получить разрешение партнеров на использование дальнобойного оружия для защиты украинской территории.
Координационному штабу, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел Владимир Зеленский поручил подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения украинцев из российского плена.
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