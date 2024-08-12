Президент доручив Міноборони та дипломатам представити список дій для отримання дозволу від партнерів для використання далекобійної зброї

Міністерству оборони й дипломатам доручено надати перелік необхідних дій з боку України, щоб здобути дозвіл партнерів на використання далекобійної зброї для захисту української території.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача підтвердив ведення операції у Курській області рф.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують введення наступальної операції на території рф. Українські війська контролюють приблизно 1 000 км² території рф.

Президент надав відомствам низку доручень.

Зокрема, Міністерству оборони й дипломатам доручено надати перелік необхідних дій з боку України, щоб здобути дозвіл партнерів на використання далекобійної зброї для захисту української території.

Координаційному штабу, Головному управлінню розвідки Міноборони, Службі безпеки України й Міністерству внутрішніх справ Володимир Зеленський дав доручення підготувати чітку й прозору стратегію повернення українців із російського полону.

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