Практика судів
  1. В Україні

Президент доручив Міноборони та дипломатам представити список дій для отримання дозволу від партнерів для використання далекобійної зброї

18:57, 12 серпня 2024
Міністерству оборони й дипломатам доручено надати перелік необхідних дій з боку України, щоб здобути дозвіл партнерів на використання далекобійної зброї для захисту української території.
Президент доручив Міноборони та дипломатам представити список дій для отримання дозволу від партнерів для використання далекобійної зброї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача підтвердив ведення операції у Курській області рф.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують введення наступальної операції на території рф. Українські війська контролюють приблизно 1 000 км² території рф.

Президент надав відомствам низку доручень.

Зокрема, Міністерству оборони й дипломатам доручено надати перелік необхідних дій з боку України, щоб здобути дозвіл партнерів на використання далекобійної зброї для захисту української території.

Координаційному штабу, Головному управлінню розвідки Міноборони, Службі безпеки України й Міністерству внутрішніх справ Володимир Зеленський дав доручення підготувати чітку й прозору стратегію повернення українців із російського полону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси