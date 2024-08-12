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Під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 квадратних метрів території рф, — Олександр Сирський

18:41, 12 серпня 2024
Українські військові продовжують виконувати поставлені завдання.
Під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 квадратних метрів території рф, — Олександр Сирський
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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача підтвердив ведення операції у Курській області рф.

Під час Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують введення наступальної операції на Курщині.

За його словами, українські війська контролюють приблизно 1 000 км² території рф.

«Нині під нашим контролем перебуває близько 1000 квадратних кілометрів територій російської федерації. Угруповання військ виконує поставлені задачі, бої йдуть фактично по всьому фронту, ситуація перебуває під нашим контролем», — заявив Сирський.

Володимир Зеленський наголосив на вдячності всім солдатам і командирам за «стійкість та рішучі дії».

Серед іншого, під час засідання міністр внутрішніх справ, інші урядовці та СБУ отримали доручення підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

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