Под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных метров территории рф, — Александр Сырский

Украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего подтвердил ведение операции в Курской области рф.

Во время Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают введение наступательной операции в Курщине.

По его словам, украинские войска контролируют примерно 1000 км территории рф.

Сейчас под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территорий российской федерации. Группировка войск выполняет поставленные задачи, бои идут фактически по всему фронту, ситуация находится под нашим контролем», - заявил Сырский.

Владимир Зеленский отметил благодарность всем солдатам и командирам за «устойчивость и решительные действия».

В частности, во время заседания министр внутренних дел, другие чиновники и СБУ получили поручение подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.