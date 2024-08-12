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Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа

19:29, 12 августа 2024
Первыми собеседованиями будут проходить кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а в целом собеседования кандидаты будут проходить до сентября.
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа
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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов объявила о начале проведения собеседований с 5 кандидатами на должность заместителя руководителя СДИ и 45 кандидатами на должности инспекторов.

Согласно решению Конкурсной комиссии, собеседования начнутся 26 августа и продлятся две недели, то есть примерно до 8 сентября.

Первыми собеседование с членами Конкурсной комиссии пройдут пять кандидатов на должность заместителя СДИ.

Интересно, что очередность собеседований Конкурсная комиссия определила путём розыгрыша своеобразной лотереи.

Собеседования с кандидатами на должность заместителя СДИ состоятся в следующем порядке:

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора 

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі.

Что касается кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов, то, как отметили в Конкурсной комиссии, сразу три претендента на должности написали заявления о прекращении своего участия в конкурсе – это представители Секретариата КСУ Александр Бухтияров и Назарий Щур, а также представитель Секретариата ВСП Татьяна Муха.

Соответственно, в порядке очередности собеседования с членами Конкурсной комиссии будут проходить следующие кандидаты:

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Салков Роман Володимирович – головний спеціаліст відділу Київської міської прокуратури

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Золотар Михайло Михайлович – консультант суду у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду

Логін Роман Ілліч – старший слідчий Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Петрик Віталій Анатолійович – головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Бородіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Рибалко Володимир Орестович – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Григоришин Дмитро Валерійович – адвокат, з 2022 року – військовослужбовець, старший дешифрувальник роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії  «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Савченко Сергій Анатолійович – адвокат, у минулому – старший помічник прокурора міста Павлограда Дніпропетровської області 

Боровик Ольга Олегівна – адвокат, помічник судді Солом’янського районного суду міста Києва

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Стрижак Сергій Васильович – адвокат, залучається для надання безоплатної вторинної правничої допомоги

Зелінський Андрій Миколайович – головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Куций Олександр Васильович – начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради (Вінницька область)

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридичного відділу ДП «Шосткінський завод «Зірка», до 2021 року – прокурор Шосткінської місцевої прокуратури Сумської області

Пісчанська Тамара Михайлівна – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Улановський Максим Володимирович – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Залозний Роман Юрійович – помічник судді Київського апеляційного суду, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»)

Хижна Оксана Романівна – помічник судді Апеляційної палати ВАКС

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Барнич Катерина Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду.

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Яремко Павло Олегович – помічник судді Восьмого апеляційного адміністративного суду

Автор: Вячеслав Хрипун

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Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа

Первыми собеседованиями будут проходить кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а в целом собеседования кандидаты будут проходить до сентября.

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