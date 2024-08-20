Чи зберігається заробіток за добровольцями ДФТГ під час служби, – пояснення Держпраці

Українські добровольці ДФТГ зберігають середній заробіток під час виконання обов’язків.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи зберігається середній заробіток за працівниками, які є добровольцями добровільного формування територіальної громади (ДФТГ). Як повідомляється, на час виконання обов’язків у ДФТГ у робочий час, працівникам гарантується збереження їхнього середнього заробітку.

Згідно з чинним законодавством, у разі виконання державних або громадських обов’язків у робочий час, працівники мають право на збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку. Це правило стосується і добровольців ДФТГ, якщо їхні обов’язки виконуються в робочий час. Роботодавець у такому випадку зобов’язаний зберегти не лише місце роботи та посаду, а й середній заробіток працівника.

Це рішення підкреслює підтримку добровольців та їхньої участі у захисті територіальних громад, не порушуючи їхніх трудових прав.

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