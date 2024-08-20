Жінка з Рівненщини налагодила «бізнес» на незаконному продажі сильнодіючих ліків

32-річна жінка возила з Єгипту до України сильнодіючі ліки, які в аптеках відпускаються винятково за рецептом.

Жительку Здолбунова викрито на повторному придбанні, перевезенні, пересиланні та збуті сильнодіючих лікарських засобів. Медичні препарати жінка возила до Єгипту, повідомляє обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що 32-річна жінка возила з Єгипту до України сильнодіючі ліки "Зопіклон", які в аптеках нашої держави відпускаються винятково за рецептом. Правоохоронці провели у неї кілька оперативних закупок.

Жінка через одну з логістичних копаній відправила загалом 30 упаковок препарату, у яких було понад 900 таблеток забороненого у вільному обігу "Зопіклону". Це вона зробила двічі у травні цього року та ще раз у липні.

Жінці повідомили про підозру, наразі вирішується питання обрання їй запобіжного заходу. Правоохоронці оглянули відправлення та скерували таблетки на експертизу.

Крім того, прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом контрабандного ввезення поза митним контролем України сильнодіючих лікарських засобів.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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