На Хмельниччині через суд розірвали договір закупівлі з ремонту доріг на суму 1,3 млрд гривень

Під час закупівлі робіт та послуг з ремонту доріг загальнодержавного значення було виявлено порушення вимог закону про публічні закупівлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині виявили порушення під час закупівлі робіт та послуг з ремонту доріг загальнодержавного значення, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що відкриті торги проведено за відсутності відповідного бюджетного асигнування та фінансування, замовником не забезпечено оприлюднення інформації щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Разом з тим, із переможцем процедури укладено договір про закупівлю на суму 1,3 млрд грн.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратурою заявлено позов про застосування наслідків нікчемності такого правочину.

Під час розгляду справи у суді спірний договір сторонами розірвано.