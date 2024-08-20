Зеленский по налогам: решения нужны такие, которые реально справедливы

Президент подчеркнул, что решения относительно податков нужны только такие, которые помогают и которые реально справедливы.

Источник фото: ОПУ

Решения по повышению налогов должны быть только справедливыми и такими, которые помогают украинскому бизнесу.

Это подчеркнул Президент Владимир Зеленский.

«Сегодня здесь, в Кропивницком, а также вчера в Днепре, я говорил с предпринимателями. Очень важно сохранять работающие бизнесы, сохранять рабочие места в Украине», - сказал Зеленский и добавил: «Когда предприятия работают, общинам легче и социальные вопросы решаются быстрее. И об этом должны помнить и в Правительстве, когда выходят с предложениями по налогам».

Президент подчеркнул, что решения нужны только такие, которые помогают и которые реально справедливы.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», бизнес предлагает альтернативные решения для увеличения налоговых поступлений в бюджет.

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