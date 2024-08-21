Украинские бригады, которые сейчас учатся, планируют развернуть для усиления Курска или Донецка в зависимости от того, где российские войска выявят признаки слабости.

В 2025 году Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, войска рф остаются сосредоточенными на своем наступлении на Донецк, используя пехоту, бронетехнику и авиацию.

Однако несколько факторов все еще могут подорвать решительность страны-агрессора.

Указывается, если Украина продолжит добиваться успеха под Курском, рф, вероятно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит их оборонные позиции. Это может расширить дальность ударов украинских беспилотников, еще больше ослабив способность рф атаковать на большом расстоянии.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас учатся, могут быть развернуты для усиления Курска или Донецка в зависимости от того, где российские войска выявят признаки слабости. «Эта гибкость могла бы позволить Киеву совершить контрнаступление в 2025 году, а не просто еще один удар по оккупированной Донецкой области», - указывает издание.

Кроме того, журналисты отмечают, что перемещение российских войск для укрепления Донецка и Курска может открыть двери для усиления тайных украинских операций в оккупированном Крыму.

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