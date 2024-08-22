Верховная Рада одобрила отмену в КЗоТе запрета использования труда лиц до 18 лет на вредных или опасных работах

Из Кодекса законов о труде могут изъять запрет на использование труда лиц до 18 лет на тяжелых работах или работах с вредными или опасными условиями.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Кабмина 10147 о безопасности и здоровье работников на работе.

Данным законопроектом, среди прочего, предлагается изъять из Кодекса законов о труде (КЗоТ) статьи 190-192, в которых устанавливается запрет на применение труда лиц младше 18 лет на тяжелых работах и ​​на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах; запрет подъема и перемещения вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы; запрет на привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни. Также исключается статья о том, что все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 21 года ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Зато предписаниями ст. 29 проекта определяются особенности безопасности и здоровья работников на работе, не достигших 18-летнего возраста. В этой отдельной статье устанавливаются особенности и условия труда лиц, не достигших 18 лет (перечень соответствующих работ и условий труда; исключения при которых возможно использование труда).

Вместе с тем, как отметили в ГНЭУ ВР, КЗоТ, является основным (базовым) законодательным актом в сфере регулирования трудовых отношений между работником и работодателем, в котором устанавливаются общие правила правового регулирования названных отношений. Специальные же законы в целом (как и представленный проект, устанавливающий специальное нормативно-правовое регулирование безопасности и здоровья работников на работе), как правило, направлены на детализацию указанного в КЗоТ общего правового регулирования в отдельных сферах трудовых отношений.

Отметим, что Кабмин подал этот проект в Раду еще в октябре 2023 года.

Автор: Наталья Мамченко

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