Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах

08:50, 22 серпня 2024
З Кодексу законів про працю можуть вилучити заборону використання праці осіб до 18 років на важких роботах чи роботах зі шкідливими або небезпечними умовами.
Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект Кабміну 10147 про безпеку та здоров’я працівників на роботі.

Даним законопроектом, серед іншого, пропонується вилучити з Кодексу законів про працю (КЗпП) статті 190-192, в яких встановлюється заборона застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах; заборона підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми; заборону залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Також виключається стаття про те, що усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Натомість приписами ст. 29 проекту визначаються особливості безпеки та здоров’я працівників на роботі, які не досягли 18-ти річного віку. В цій окремій статті встановлюються особливості та умови праці осіб, які не досягли 18-ти річного віку (перелік відповідних робіт і умов праці; винятки за яких можливе використання праці).

Разом з тим, як зауважили у ГНЕУ ВР, КЗпП є основним (базовим) законодавчим актом у сфері регулювання трудових відносин між працівником і роботодавцем, в якому встановлюються загальні правила правового регулювання названих відносин. Спеціальні ж закони загалом (як і поданий проект, що встановлює спеціальне нормативно-правове регулювання щодо безпеки та здоров'я працівників на роботі), як правило, спрямовані на деталізацію зазначеного у КЗпП загального правового регулювання в окремих сферах трудових відносин.

Зазначимо, що Кабмін подав цей проект до Ради ще у жовтні 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко

Ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС, тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+ - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Верховна Рада заборонила роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких містить інформацію рекламного характеру

Змінами до закону про лікарські засоби встановлюється заборона роздрібної і оптової торгівлі лікарськими засобами чи імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру.

Аркадій Корнацький: 33 роки незалежності в умовах повного паралічу верховенства права

Убивство принципів верховенства права шляхом протиправного застосування «принципу верховенства акту органу влади» - головний злочин епохи незалежності України, - Аркадій Корнацький.

Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах

З Кодексу законів про працю можуть вилучити заборону використання праці осіб до 18 років на важких роботах чи роботах зі шкідливими або небезпечними умовами.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва