Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах

З Кодексу законів про працю можуть вилучити заборону використання праці осіб до 18 років на важких роботах чи роботах зі шкідливими або небезпечними умовами.

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект Кабміну 10147 про безпеку та здоров’я працівників на роботі.

Даним законопроектом, серед іншого, пропонується вилучити з Кодексу законів про працю (КЗпП) статті 190-192, в яких встановлюється заборона застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах; заборона підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми; заборону залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Також виключається стаття про те, що усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Натомість приписами ст. 29 проекту визначаються особливості безпеки та здоров’я працівників на роботі, які не досягли 18-ти річного віку. В цій окремій статті встановлюються особливості та умови праці осіб, які не досягли 18-ти річного віку (перелік відповідних робіт і умов праці; винятки за яких можливе використання праці).

Разом з тим, як зауважили у ГНЕУ ВР, КЗпП є основним (базовим) законодавчим актом у сфері регулювання трудових відносин між працівником і роботодавцем, в якому встановлюються загальні правила правового регулювання названих відносин. Спеціальні ж закони загалом (як і поданий проект, що встановлює спеціальне нормативно-правове регулювання щодо безпеки та здоров'я працівників на роботі), як правило, спрямовані на деталізацію зазначеного у КЗпП загального правового регулювання в окремих сферах трудових відносин.

Зазначимо, що Кабмін подав цей проект до Ради ще у жовтні 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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